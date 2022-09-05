Москва, 5 сентября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» из состава Северного флота ВМФ России проходят через пролив Ла-Манш, сообщает 5 сентября пресс-служба Северного флота (СФ).

Минобороны России Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота

Подчёркивается, что корабли проходят через акваторию пролива с соблюдением всех норм международного морского права и требований морской безопасности.

«В морях Атлантического океана корабли Северного флота действуют с 26 августа. По маршруту перехода моряки-североморцы проводят плановые учения по различным видам охраны и обороны отряда кораблей на переходе морем», — указано в сообщении пресс-службы.