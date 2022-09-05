Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 5 сентября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. На Ямале житель Тарко-Сале спас найденного на детской площадке 13-летнего мальчика в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Ямал 1».

U.S. Air Force Употребление алкоголя

Инцидент произошёл 4 сентября. Житель Тарко-Сале Артём шёл с работы. К нему подбежали подростки и попросили о помощи. На детской площадке лежал мальчик в бессознательном состоянии и с признаками алкогольного опьянения. Артём вызвал скорую помощь.

Мальчика доставили в реанимацию. Он пришёл в себя и сейчас его перевели в детское отделение. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку происшествия.

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