Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Смольный вводит новую меру поддержки для промышленных инвесторов, они смогут получить земельные участки для строительства предприятий по льготной ставке аренды. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Новую меру поддержки губернатор Петербурга Александр Беглов объявил на рабочем совещании с членами городского правительства. Так, инвесторы будут получать участки по цене 1 рубль за квадратный метр в год. Такая символическая стоимость аренды будет действовать на этапе проектирования и строительства нового производства.

«В работе сейчас находятся уже порядка десяти инвестиционных проектов в различных отраслях обрабатывающей промышленности. Многие из них направлены на выпуск импортозамещающей продукции. Наша задача — поддержать эти инициативы и помочь инвесторам. Принятый документ позволит предложить весь комплекс мер как финансовой, так и нефинансовой поддержки», — оценил важность меры губернатор.

Добавим, что для участников этой программы размер инвестиций должен составлять не менее 350 млн рублей, срок реализации проекта не должен превышать пяти лет. А сам проект должен быть реализован в сфере обрабатывающего производства.