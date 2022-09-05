Херсон, 5 сентября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. О ликвидации группы бандеровских боевиков на херсонском направлении сообщает 5 сентября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Переносной комплекс наблюдения и разведки «Ирония»

Отмечается, что при попытке контрнаступления на Херсон группу ВСУ обнаружили с помощью комплекса разведки «Ирония». По ним был открыт огонь из артиллерии, в результате чего противник был уничтожен.

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Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что три тысячи бандеровских боевиков погибли при попытке контрнаступления на Херсон.