Обнинск, Калужская область, 5 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Дополнительные выборы депутата городского собрания Обнинска Калужской области по одномандатному избирательному округу № 4 состоятся 10 и 11 сентября. Голосование будет проводиться на избирательном участке № 2026, распложенном в школе №11 на ул. Комарова, дом 10. Об этом 5 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя Территориальной избирательной комиссии Обнинска Анну Середюк.

Марина Каширская, ИА REGNUM Выборы

Помещения участковой избирательной комиссии (УИК) обследованы на предмет инженерно-технической укрепленности, акт о готовности помещения для голосования подписан. 7 сентября в УИК будут переданы избирательные бюллетени для голосования и доставлены из Калуги комплексы обработки избирательных бюллетеней. Также помещение, в котором будет непосредственно проводиться голосование оснащено средствами видеофиксации. 9 сентября участковая комиссия установит здесь оборудование, необходимое для работы, включая кабины для голосования и сейф. Одновременно состоится тестирование КОИБ. 10 сентября члены УИК с 7:00 также проведут обязательные регламентные мероприятия с КОИБ и откроют участок в 8:00. В течение двух дней (10 и 11 сентября) избиратели могут прийти на избирательный участок и проголосовать с 8:00 до 20:00.

«Возможно также голосование на дому. Избиратели, которые не могут по уважительным причинам прибыть на избирательный участок, имеют возможность проголосовать на дому 10 и 11 сентября в удобное для них время с 8:00 до 20:00. Обращения о голосовании на дому принимаются до 14:00 11 сентября в ТИК, УИК, администрации города — от самого избирателя или через его родных или соседей», — отметила Анна Середюк.