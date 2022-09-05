Ульяновск, , 17:00 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Всего было прописано более 70 мигрантов, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 45-летний житель Засвияжского района Ульяновска. В полиции считают, что он зарегистрировал в своей четырёхкомнатной квартире 73 иностранцев.

«Проверка и опрос жильцов дома показали, что иностранцы фактически по данному адресу не проживали», — говорят в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»).

Напомним, в 2022 году в Ульяновской области аннулирована запись о фиктивном отцовстве иностранца, который, как установило следствие, пошёл на это ради получения гражданства России в упрощённом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM , в мае 2022 года стало известно, что по указанной выше статье возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Ульяновской области. Следствие считает, что за фиктивную постановку на учёт она попросила мигрантов построить сарай.

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