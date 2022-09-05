Ульяновск, 5 сентября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Всего было прописано более 70 мигрантов, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Фигурантом уголовного дела стал 45-летний житель Засвияжского района Ульяновска. В полиции считают, что он зарегистрировал в своей четырёхкомнатной квартире 73 иностранцев.

«Проверка и опрос жильцов дома показали, что иностранцы фактически по данному адресу не проживали», — говорят в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»).

Напомним, в 2022 году в Ульяновской области аннулирована запись о фиктивном отцовстве иностранца, который, как установило следствие, пошёл на это ради получения гражданства России в упрощённом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM , в мае 2022 года стало известно, что по указанной выше статье возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Ульяновской области. Следствие считает, что за фиктивную постановку на учёт она попросила мигрантов построить сарай.

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