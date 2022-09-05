Кострома, 5 сентября 2022, 17:11 — REGNUM Территориальная генерирующая компания №2 срывает сроки ремонта труб в Костроме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин. Из-за этого дорожные рабочие не могут начать укладывать асфальт на участках улиц.
Речь идёт о четырёх километрах улиц Димитрова, Терешковой, Пятницкой, бульваре Петрковского. Ремонты на них запланированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Всего в рамках нацпроекта в Костроме должны привести в порядок 14 участков улиц общей протяженностью 13 километров. Восемьдесят процентов работ на данный момент выполнено.
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