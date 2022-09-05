Кострома, , 17:11 — REGNUM Территориальная генерирующая компания №2 срывает сроки ремонта труб в Костроме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин. Из-за этого дорожные рабочие не могут начать укладывать асфальт на участках улиц.

Коммунальные раскопки в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Речь идёт о четырёх километрах улиц Димитрова, Терешковой, Пятницкой, бульваре Петрковского. Ремонты на них запланированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Задержка на данный момент составляет порядка 10 дней. Ресурсоснабжающая организация обещает уйти с объектов где-то до 15 сентября. Пока говорить о том, что заасфальтировать эти участки в этом году мы не успеем ещё рано — до конца сентября по погоде время у нас точно есть», — сказал Евгений Кананин.

Всего в рамках нацпроекта в Костроме должны привести в порядок 14 участков улиц общей протяженностью 13 километров. Восемьдесят процентов работ на данный момент выполнено.

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