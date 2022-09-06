Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 6 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин примет участие в работе восьмого Парламентского форума БРИКС, сообщает ИА REGNUM.

БРИКС Bfmufa.ru

Главной темой форума станет роль законодательных органов в развитии высококачественного партнерства в рамках БРИКС.

Форум пройдет в формате видеоконференцсвязи.

В заседании также примут участие первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) и вице-спикер палаты парламента Пётр Толстой («Единая Россия»).

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Первый Парламентский форум БРИКС состоялся 8 июня 2015 года в Москве. Это был год председательства России в Объединении. В 2022 году в БРИКС председательствует Китай.

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