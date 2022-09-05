Ульяновск, , 16:50 — REGNUM В Законодательное собрание Ульяновской области внесён проект федерального закона, предусматривающий оказание финансовой помощи родителям при подготовке детей в школу. Речь идёт о выплатах в размере 15 тыс. рублей, дополнительные расходы оцениваются в 182 млрд рублей. Проект разработали депутаты фракции ЛДПР, предложив выйти с законодательной инициативой в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

Четверо парламентариев Заксобрания Ульяновской области разработали проект федерального закона «О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года», который «направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу». Авторы ссылаются на рост родительских затрат при подготовке детей к новому учебному году, оценив, к примеру, «бюджет на сбор первоклассника» в сумму до 30 тыс. рублей.

«В современных экономических условиях многие граждане потеряли работу, лишились привычного дохода и испытывают серьёзные финансовые затруднения в подготовке своих детей к школе, в приобретении им обуви, школьной формы и всех необходимых школьных принадлежностей. В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15 тыс. рублей на каждого ребёнка», — говорится в законопроекте.

По расчётам депутатов, 2023 году дополнительные расходы могут составить 282 млрд рублей при предполагаемых 18,8 млн школьников.

Авторы инициативы считают, что данное решение нужно ввести на федеральном уровне с 1 января 2023 года, в связи с чем они предлагают своим коллегам по парламенту Ульяновской области выйти с данной законодательной инициативой в Госдуму.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области помощь в подготовке к новому учебному году в рамках акции «Помоги собраться в школу» получили 23 232 ребёнка из всех муниципальных образований. На данные цели из областного и муниципальных бюджетов, а также за счёт привлечения благотворительных средств направлено более 58,3 млн рублей.

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