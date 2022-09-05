Вена, , 16:44 — REGNUM Страны ОПЕК+ договорились о возвращении к августовским параметрам сделки и в октябре сократят добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике альянса, распространённом по итогам заседания 5 сентября.

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«Учитывая текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно его перспектив, ОПЕК и участвующие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, решили в октябре вернуться к добыче на уровне августа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «корректировка уровня добычи в сторону повышения на 100 тысяч баррелей в сутки была предназначена только для сентября».

Следующее заседание ОПЕК+, на котором будут рассмотрены дальнейшие планы по добыче нефти: назначено на 5 октября.