Краснодар, , 16:40 — REGNUM Приговор водителю троллейбуса, насмерть сбившего несовершеннолетнюю девушку-пешехода в Краснодаре, вынес суд, сообщила 5 сентября объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ленинский районный суд Краснодара признал мужчину виновным в нарушении правил управления автотранспортом. Как установлено судом и следствием, 18 мая 2022 года водитель троллейбуса, двигаясь по маршруту «Железнодорожный вокзал «Краснодар — 1» — Юбилейный микрорайон», при осуществлении поворота налево, не уступил дорогу девушке, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. Он совершил наезд на пешехода, девушка от травм скончалась на месте.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года в колонии-поселении. Ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года. Приговор в законную силу не вступил.