Москва, 5 сентября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Попытка в ночь на 5 сентября обстрелять территорию Запорожской АЭС плохо закончилась для ВСУ: огневые точки бандеровцев были подавлены российской артиллерией.

Артиллерия, залп

Как рассказал 5 сентября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в течение ночи было зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодара (Запорожская АЭС).

Со стороны Днепропетровской области, из районов Никополь и Марганец, ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов. «Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ добавил, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС, несмотря на провокации со стороны бандеровских боевиков, остаётся в норме.