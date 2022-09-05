Петропавловск-Камчатский, , 16:48 — REGNUM Ситуация в Камчатском крае улучшается, растёт объём промышленного производства и уровень сельского хозяйства и даже начался прирост населения, заявил 5 сентября президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Владимиром Солодовым.

Владимир Путин Kremlin.ru

По словам главы государства, перемены к лучшему происходят не так быстро, как хотелось бы, но они есть.

«Ситуация здесь, может быть, не теми темпами которыми бы нам хотелось, меняется к лучшему, что очень приятно отметить. Растет промышленное производство, уровень безработицы гораздо ниже, чем в целом по стране, сельскохозяйственное производство развивается», — сказал Владимир Путин.

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