Рязань, 5 сентября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Противопожарная ситуация улучшилась в Рязанской области, открытый огонь не зафиксирован. Об этом 5 сентября в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.

https://62.mchs.gov.ru Лесной пожар в Рязанской области

По словам руководителя, при облёте территории 5 сентября не было выявлено очагов возгораний и открытого пламени, «картина оптимистичная».

«Конечно, достаточно много точек, где есть серьёзные задымления. Но это уже скорее идёт работа по плановому тушению. Ни одного переброса, ни одного неконтролируемого участка распространения огня сейчас нет. Все населённые пункты находятся в безопасности», — уточнил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Рязанской области бушуют с начала августа, к ликвидации возгораний привлекалось более девяти тысяч человек.