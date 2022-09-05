Душанбе, 5 сентября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Ряд афганских беженцев заявили, что, несмотря на действующие юридические документы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Таджикистан принудительно депортировал их. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

Эти просители убежища подчеркнули, что всё их имущество было конфисковано в Таджикистане и они были депортированы в Афганистан.

Группа афганских беженцев в Душанбе завела хештег в социальных сетях и потребовала остановить принудительную депортацию из Таджикистана.

В ответ на депортацию афганских беженцев из Таджикистана на прошлой неделе УВКБ ООН опубликовало заявление с просьбой к Душанбе остановить этот процесс. В заявлении указано, что УВКБ зафиксировало многочисленные случаи ареста афганских беженцев правительством Таджикистана, их принудительной депортации и неприёма людей, нуждающихся в международной поддержке.