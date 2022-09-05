Москва, , 16:31 — REGNUM Бандеровские боевики безуспешно атаковали территорию Запорожской АЭС с помощью ударного беспилотника, сообщил журналистам 5 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Удар был нанесён накануне, 4 сентября, однако беспилотник был «сбит», точнее российские средства радиоэлектронной борьбы вывели его из строя: он потерял управление и упал в километре от станции.

Напомним, на ЗАЭС находятся представители Международного агентства по атомной энергии. Несмотря на это, ВСУ продолжают атаковать станцию, создавая риск техногенной катастрофы.

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