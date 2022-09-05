Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Служба безопасности Летнего сада начала поиски вандала, пририсовавшие зрачки скульптуре, сообщили 5 сентября в пресс-службе Государственного Русского музея, в состав которого входит Летний сад.

vk.com/rusmuseum. gardens Копия скульптуры «Петрония Прима, жена императора Виттелия», пострадавшей от вандалов.

Синие зрачки у копии скульптуры «Петрония Прима, жена императора Виттелия» заметили охранники сада во время обхода.

«В настоящее время служба безопасности Летнего сада проводит проверку. Реставраторы Русского музея осмотрели скульптуру и выявили отсутствие необратимых последствий», — заметили в музее.

Специалисты уже начали работу по очистке скульптуры от последствий «творчества» вандала.

Добавим, что оригинал скульптуры «Петрония Прима, жена императора Виттелия» (мастерская А. Коррадини, Италия, 1717 г.) находится в Михайловском замке Русского музея.