* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 5 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Глава управления «анализа и исследований» Верховного суда временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что отсутствие надлежащих знаний и несоблюдение ношения хиджаба не позволяют женщинам-судьям вернуться на работу в суды.

Gorspravka09.ru Суд

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», глава отдела «анализа и исследований» Верховного суда временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хезболла Ибрагими заявил журналистам, что незнание женщинами-судьями законов шариата и проблема ношения хиджаба не позволяет женщинам вернуться на работу суды.

Он добавил, что судьи-женщины в Афганистане не обладают достаточной информацией о законах шариата, поэтому не могут вынести правильный вердикт.

Касаясь вопроса ношения хиджаба, Ибрагими также заявил, что до этого афганские администрации были смешанными, и в нынешней ситуации соответствующая среда для женщин ещё не подготовлена.

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада в середине мая этого года указом из четырёх статей объявил о новых законах, касающихся ношения хиджаба. Согласно указу, который был зачитан на заседании министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, все женщины обязаны носить хиджаб, и подчеркивалось, что против правонарушителей будут приняты серьёзные меры.