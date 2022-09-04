Вашингтон, 4 сентября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Известный американский певец Джон Ледженд (Джон Роджер Стивенс) раскрыл причину прекращения дружбы с рэпером Канье Уэстом (Йе). Об этом 5 сентября сообщил портал NME.

Скриншот из интервью для Vogue Канье Уэст (Йе)

По словам артиста, его дружба с Уэстом закончилась из-за разных политических взглядов. «Я имел в виду, что он был очень расстроен из-за того, что я не поддержал его кандидатуру на пост президента, и это стало настоящим стимулом для того, чтобы наша дружба прекратилась», — добавил Ледженд.

Напомним, в 2020 году Канье Уэст баллотировался в президенты США. Его кандидатура на выборах получила около 60 тыс. голосов.