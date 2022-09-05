Ижевск, 5 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы добытой в Увинском районе туши медведя была обнаружена капсула с личинкой трихинеллы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии.

Медведь

До выхода особого распоряжения установлены ограничительные мероприятия (карантин). Очагом считается территория радиусом 50 метров вблизи реки Арлеть между населенными пунктами деревня Пислег и деревня Кунгур урочища Мокрушино. Неблагополучным по трихинеллезу — весь Увинский район.

Трихинеллез — это общее для человека и животных заболевание. Причем опасность его в том, что у зараженных животных не наблюдается клинических признаков болезни. Наличие личинки в мясе можно установить только посредством микроскопа. Носителями могут являться дикие кабаны, барсуки, медведи, лисы, нутрии, а также домашние свиньи, кошки и собаки.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2021 года в Удмуртии было зарегистрировано 12 случаев трихинеллеза у диких промысловых животных. В этом году — это уже третий случай трихинеллеза у медведей. Заболевание было выявлено в Увинском и Игринском районах.

Ежегодно в России регистрируется до 200 случаев заболевания трихинеллезом. Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса дикого кабана, медведя, барсука и свинины. Симптомы болезни: лихорадка, отек век, одутловатость лица, боли в мышцах, различные высыпания на коже. При тяжелом течении заболевания возможны поражения миокарда, легких, центральной нервной системы.