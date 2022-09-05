Симферополь, 5 сентября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Жительница Крыма отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов. Соответствующее решение принял суд, сообщили 5 сентября в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

ИА REGNUM Суд

Ранее суд обязал 37-летнюю крымчанку выплачивать алименты на содержание её ребёнка 2013 года. Однако женщина свои обязанности не выполняла, на работу не устроилась, не встала на учет в центр занятости населения, материальной помощи своему ребенку не оказывала.

При этом женщина в 2022 году уже привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Всего она задолжала своему ребёнку 113 тысяч рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.