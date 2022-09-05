Москва, , 18:32 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», с 21 по 23 сентября на Международной выставке Kazakhstan Industry Week в г. Нур-Султан, Казахстан, будет представлена интерактивная экспозиция более 15 российских компаний под единым брендом Made in Russia. Участники продемонстрируют новейшие промышленные разработки и проведут более 100 деловых встреч с международными партнерами, сообщает Российский экспортный центр.

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«Российские компании активно ищут новых партнеров в дружественных странах. Один из приоритетов для них — рынок Казахстана. С Казахстаном у нас налажены взаимовыгодные торгово-экономические отношения, которые в этом году только укрепились. Уверена, на площадке Kazakhstan Industry Week российские и казахстанские компании проведут плодотворные переговоры, которые приведут их к долгосрочному и успешному сотрудничеству», — пояснила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Выставочная зона площадью больше 300 кв. м. позволит участникам Kazakhstan Industry Week познакомиться с российскими технологиями, которые уже получили высокую оценку в России и за рубежом.

Например, будут представлены новые лазерные энергосберегающие импульсные станки, способные обрабатывать габаритные листы металла, комплексы для изготовления объемных и сложных металлоконструкций, передовое огнезащитное оборудование, инновационные системы-мониторинга транспорта в зонах отсутствия GSM-сети и система мониторинга здоровья сотрудников в виде газоанализатора, способная с помощью нейросети продиагностировать человека на различные заболевания по выдыхаемому воздуху.

На выставке под брендом Made in Russia представители российских компаний также обсудят перспективы сотрудничества и обменяются опытом по тому, как сделать промышленность более безопасной и экологичной в соответствии с международными трендами развития крупного бизнеса.

Прислушиваться к идеям и потребностям экспортеров в условиях внешнего давления необходимо для развития внешнеэкономической деятельности России. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Речь шла и о поддержке в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который изначально был рассчитан на период с 2019 до 2024 года. Основная его цель — нарастить объем экспорта услуг, неэнергетических и несырьевых товаров, а также обрабатывающей промышленности и сельхозпродукции.

«Совместно с Минсельхозом, Министерством экономического развития России, а также с Российским экспортным центром как институтом развития в сфере экспорта мы прорабатываем вопрос о продлении национального проекта до 2030 года. Почему сейчас это крайне важно? Многие меры, в первую очередь кредитные инструменты поддержки, экспортно ориентированные инвестиционные проекты, уже выходят за рамки 2024 года и в части сроков, и в части запуска. Поэтому на эти цели уже необходимо планировать бюджет. Но самое важное — бизнесу нужно понимать, что государство гарантированно продолжит его поддерживать и после 2024 года», — пояснил сопредседатель Экспертного Совета, директор департамента международной кооперации Минпромторга России Роман Чекушов.

Как сообщало ИА REGNUM, выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.