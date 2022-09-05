Салехард, , 17:28 — REGNUM Дети из пострадавшего от войны города Волноваха (ДНР) в возрасте от 7 до 17 лет отправились в муниципальную базу отдыха «Эллада», принадлежащая Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа. Оздоровительный лагерь находится в Туапсинском районе Краснодарского края. До 25 сентября для двухсот детей из Волновахи организовали специальную тематическую смену «Дружба, спорт и творчество». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Анапа Artem Topchiy

В июне губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов подписал двухстороннее соглашение с администрацией Волновахского района. Ямал помогает району в восстановлении социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, которая повреждена на 85%.

Читайте также: Ямал поможет Волновахе восстать из руин

«Это уже третья смена в «Элладе», в которой полноценно отдыхают дети из Донецкой Народной Республики. В июле и августе наша база отдыха приняла 72 ребенка из ДНР. На сентябрь специально организовали смену для еще двухсот детей. Здесь очень дружественная обстановка. Мальчишкам и девчонкам нравится — для нас это самое главное», — отметил Антон Колодин, глава Пуровского района.

Для детей из Волновахи предусмотрены различные мероприятия, среди которых оздоровительные процедуры, поездки в дельфинарий и аквапарк, экскурсии в археологические и исторические музеи. Разместят отдыхающих в двух спальных корпусах, в двух и трёхместных номерах. Детям будут оказаны процедуры по профилактике заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. В лагере будет работать физиотерапевтические, массажные кабинеты, ингаляторий, фито-бар и зал лечебной физкультуры. Кроме того, организовано пятиразовое питание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 сентября, в донбасской Волновахе открылась реконструированная школа №4. Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) восстановили разрушенное здание и благоустроили прилегающую территорию. Эта школа, рассчитанная на 30−150 учащихся, — единственная из разрушенных в ДНР, которую к началу учебного года восстановили на 100%.

Читайте также: В ДНР открылась школа, восстановленная строителями с Ямала