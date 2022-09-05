Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM В Екатеринбурге завершился конкурс по поиску подрядчика для установки стелы «Город трудовой доблести». Стоимость контракта составила 159,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Установкой стелы займётся компания специализирующаяся на строительстве образовательных учреждений и спортивных объектов по госзаказу. Работы подрядчик должен завершить до 25 декабря 2022 года, а сдать объект до 10 июня 2023 года.

Стела расположится на углу улиц Николая Никонова и Царской, возле киноконцертного театра «Космос». Подобную установили в Нижним Тагиле 12 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, статус «Город трудовой доблести» Екатеринбург получил в 2022 году. Тогда президент России Владимир Путин присвоил подобный статус 20 городам.