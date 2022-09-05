Екатеринбург, 5 сентября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершился конкурс по поиску подрядчика для установки стелы «Город трудовой доблести». Стоимость контракта составила 159,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Установкой стелы займётся компания специализирующаяся на строительстве образовательных учреждений и спортивных объектов по госзаказу. Работы подрядчик должен завершить до 25 декабря 2022 года, а сдать объект до 10 июня 2023 года.

Стела расположится на углу улиц Николая Никонова и Царской, возле киноконцертного театра «Космос». Подобную установили в Нижним Тагиле 12 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, статус «Город трудовой доблести» Екатеринбург получил в 2022 году. Тогда президент России Владимир Путин присвоил подобный статус 20 городам.