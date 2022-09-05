* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 5 сентября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Абдул Карим Хайдар, заместитель министра юстиции правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на пресс-конференции, что Афганистану не нужна конституция и что «проблемы в стране будут решаться на основе ханафитской юриспруденции». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

8am. af Афганские талибы (организация. деятельность которой запрещена в РФ)

Напомним, что большинство населения Афганистана и, в первую очередь, сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являются мусульманами-суннитами ханафитского толка.

Замминистра юстиции также отрицает существование и деятельность политических партий в Афганистане.

Согласно TOLOnews, Хайдар сказал на пресс-конференции: »В каждой исламской стране великий Коран, Сунна Пророка и юриспруденция в целом и в деталях являются сутью и текстом конституции этой страны».

Таким образом, Афганистан является одной из немногих стран, не имеющих конституции. А права и свободы людей и отношения между правительством и гражданами будут интерпретироваться и осуществляться на основе фетв и приказов лидера, мулл и судей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Часть этих прав связана с афганскими женщинами, о которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за прошедший год делали противоречивые и общие заявления, особенно о праве женщин на образование и занятость. Хотя лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что они не против образования девочек, они закрыли двери школ для старшеклассниц.

Заместитель министерства юстиции признал, что на нынешнем этапе «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в полной мере уважает права и свободы женщин.

Согласно TOLOnews, он сказал: »Права, данные исламом женщинам, будут соблюдаться Исламским Эмиратом, когда для этого будут созданы благоприятные условия».

В то время как различные страны, в том числе Пакистан, просили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировать правительство с участием основных политических течений в Афганистане, министр юстиции ясно дал понять, что в данный момент Афганистан не нуждается в деятельности политических партий.