Москва, 5 сентября 2022, 16:24 — REGNUM Киевский режим и его вооружённые формирования делают всё, чтобы на Запорожской АЭС произошла техногенная катастрофа, сообщил 5 сентября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В ведомстве отметили, «киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы». Это происходит, несмотря на работу экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
Напомним, миссия МАГАТЭ находится на территории станции с 1 сентября. Перед приездом на АЭС бандеровские боевики безуспешно попытались напасть на охраняемый объект.
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