Москва, 5 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Киевский режим и его вооружённые формирования делают всё, чтобы на Запорожской АЭС произошла техногенная катастрофа, сообщил 5 сентября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

В ведомстве отметили, «киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы». Это происходит несмотря на работу экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

Напомним, миссия МАГАТЭ находится на территории станции с 1 сентября. Перед приездом на АЭС бандеровские боевики безуспешно попытались напасть на охраняемый объект.