5 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили реакцию других стран на принятый в США «Акт снижения инфляции», акцентировав внимание на том, что США преследуют только свои цели.

Валерий Ходячий, , 17:07 — REGNUM Принятый в США «Акт снижения инфляции», дискриминирующий электромобили, произведенные не в Соединенных Штатах, вызывает обеспокоенность не только в Южной Корее, но и в Японии и ЕС. Данная реакция других стран стала поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Члены Европейской комиссии выразили обеспокоенность торговому представителю США по поводу того, что «Акт снижения инфляции» может дискриминировать европейские электромобили.

В Еврокомиссии также подчеркнули, что политика США противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Помимо ЕС, остро на данный вопрос отреагировала и Япония.

«Мы обеспокоены тем, что такие меры были приняты в то время, когда США и Япония обсуждают вопрос создания более стабильных цепочек поставок», — заявили в посольстве Японии в Вашингтоне.

В диппредставительстве страны подчеркнули, что всеми способами довели свои опасения до властей США.

«Мы продолжим работать со странами-партнерами, включая ЕС, для решения этого вопроса», — добавили в посольстве.

Напомним, что правительственная делегация Южной Кореи также посетила США в прошлом месяце.

Как отмечает южнокорейское издание, правительство США пытается убедить своих союзников в том, что закон направлен не на дискриминацию, а на восстановление цепочек поставок и устранение уязвимых мест в системе безопасности.

В настоящее время правительство настаивает на том, чтобы льготы получали не только компании, производящие электрокары в Северной Америке, но и в странах, подписавших торговое соглашение со Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын отправился в США для обсуждения вопроса о льготах на электромобили.

Ан Док Гын Ministry of Trade, Industry and Energy

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«Корейско-американско-японский альянс? Китай явно смеется, глядя на это со стороны. Каково это — получить подзатыльник от Штатов? Является ли всё это результатом запугивания США? Проамериканская антикитайская дипломатия — опасная штука, разоряющая страну. Давайте просто обратимся к цифрам и поймем, на каком рынке нам выгоднее остаться», — пишет hsw1***.

«После того, как к власти пришел Юн, у нас ничего не выходит. Все идет под откос: экономика, средства к существованию людей…» — отмечает hdg0***.

«Уверен, если бы власти встретились с Пелоси, то наши компании получили бы льготы», — предполагает namk***.

«Данная индустрия нужна только для набивания США своих карманов. Военный союз с США возможен, а вот экономический союз — настоящая фальшивка», — высказывает свою точку зрения 74kj***.

«Мне почему-то кажется, что США не догадывались о том, что подписанный ими акт будет иметь такие последствия. С другой стороны, если мы хотим продавать свои электромобили на рынке США, нам придется следовать их правилам», — предполагает onnu***.

«Кажется, я слышу, как приближается крах южнокорейской автомобильной промышленности. Следующим шагом будет крах японской полупроводниковой промышленности», — пишет psom***.

«Почему наши компании ничего не получили? Hyundai, Samsung, SK инвестировали и обещали сверху инвестировать огромные суммы. Они должны были получить «любовь» Штатов», — недоумевает anis***.

«Может быть, что-то изменится после выборов в США?» — интересуется onli***.

«Альянс, о котором говорят США, основан на личных интересах. Мне не нравится такой союз», — отмечает jsy9***.

«Наш союзник — США — должен выжить, чтобы мы тоже могли жить», — рассуждает dmz7***.

«Кризис наступил ещё при администрации Муна», — пишет sung***.