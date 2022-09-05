Сургут, Югра, 5 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. ​В Сургуте возведут мечеть в три раза больше ныне существующей. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на председателя духовного управления мусульман Югры, первого заместителя Верховного муфтия России, муфтия Тагира хазрата Саматова.

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Возведение второй мечети вместимостью в 1.5 тыс. человек в Сургуте запланировано на весну 2023 года. Расположение определено в районе Чёрного мыса. Её площадь будет в три раза больше действующей мечети, стоимость оценивается в 500 тыс. рублей. Будущий комплекс, помимо самой мечети, включает медресе, ритуальное помещение и другие объекты.

«Администрация Сургута выделила нам хорошую землю, в Восточном районе города. Там можно будет оборудовать большую стоянку для автомобилей. На сегодняшний день мы на участке построили молельный дом, который вмещает около 300 человек», — отметил Тагир хазрат Саматов.

Отмечается, что над эскизами здания будущей второй сургутской мечети занимается архитектор из Уфы Фагим Уразаев, который принимал участие в строительстве почти всех мечетей в ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о возведении второй мечети было принято из-за постоянного дорожного коллапса, который возникает во время пятничного намаза в действующей мечети, расположенной на транспортном кольце на Набережном.