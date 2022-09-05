Москва, , 16:22 — REGNUM Вполне вероятно, что к концу 2022 года рынок потребительского кредитования вернется к тем показателям, которые были характерны для него в начале года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала соответствующие прогнозы экспертов Сбербанка.

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«Потребительское кредитование сильно пострадало при росте ключевой ставки — граждане были не готовы брать такие кредиты под повышенную ставку, — сказала Ермилова. — Но к июню мы уже могли наблюдать оживление рынка. Осень обычно считается сезоном оживления на всех рынках и благоприятная ситуация по снижающимся ставкам по кредитам этому способствует. Ожидается, что ключевая ставка ещё снизится в этом году. Значит можно ожидать еще увеличения кредитования. Помимо прочего, часто потребкредитование используются для покупки товаров к новогодним праздникам. Банки предлагают различные акции, что также привлекает граждан. Так что к концу года вполне вероятно возвращение показателей начала года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России модели потребительского поведения возвращаются к образцу 2021 года.

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