Нью-Дели, 5 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Лиз Трасс с избранием на должность главы правительства Великобритании. Соответствующую запись он разместил 5 сентября на своей странице в Twitter.

India.gov.in Нарендра Моди

«Поздравляю Лиз Трасс с избранием на пост следующего премьер-министра Великобритании. Уверен, что под таким руководством всестороннее стратегическое партнерство между Индией и Великобританией еще более укрепится», — написал Моди.

Как сообщало ИА REGNUM, Трасс была избрана лидером британской Консервативной партии, поэтому с 6 сентября она займет должность премьер-министра Британии.

Кандидатура главы британского МИД Трасс набрала 81,3 тысячи голосов против 60,4 тысячи голосов, поданных за бывшего министра финансов Риши Сунака.