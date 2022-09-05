Москва, 5 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Инициатива о введении в РФ 60-процентной пошлины на ввоз мебели и сырья из недружественных стран и 10-процентной на ввоз из всех остальных выглядит правильной, но эту меру стоит применить чуть позже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал соответствующие предложения, поступившие в Минпромторг РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Производство мебели из дерева

«Данная инициатива выглядит правильной, но, возможно, следует применить её чуть позже. Мебельная отрасль в России неплохо развивается и пока все еще зависит от импорта комплектации и материалов. Нужно дать этому процессу время. И далее целесообразно ограничивать импорт готовой продукции, но нужно очень выверенно подходить к этому. Любое вмешательство скажется на цепочках поставок и ценах. Ещё один возможный способ поддержки отрасли — финансирование импортозамещения в части ввозимой комплектации и материалов», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ призвали ввести заградительные пошлины на ввоз мебели и сырья для ее изготовления из недружественных стран.