5 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Богдан Борман, , 16:49 — REGNUM Во многих городах бывшего Советского Союза есть район с романтическим названием Черёмушки. Есть у нас и в Мариуполе. Это один из отдаленных от центра районов. Но тем не менее боевые действия добрались и до него. Большая часть многоэтажных домов Черёмушек сгорела полностью, а выжившие жильцы на данный момент живут в подвалах, готовят пищу на кострах, а про какие-то удобства цивилизации в этом случае и говорить не стоит.

Мариуполь восстанавливается — появляются новые дома, ремонтируются дома старые, а многие жители продолжают возвращаться в родной город Богдан Борман © ИА REGNUM

Но данная ситуация должна скоро разрешиться в лучшую сторону. Буквально в паре сотен метров уже с апреля месяца российские строители начали возводить комплекс. На улице Амурской быстрыми темпами идет строительный процесс. Комплекс будет состоять из десяти современных десятиэтажных домов, которые будут отданы новым жильцам под ключ. Дополнительно потерявшие имущество в результате боевых действий мариупольцы получат по 100 000 рублей. Но давайте вернемся к нашей стройке.

Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Новый жилой комплекс будет состоять из десяти современных десятиэтажных домов, которые будут отданы новым жильцам под ключ Богдан Борман © ИА REGNUM

Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Стройка в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Здания возводятся одновременно, и уже все этажи десяти домов построены. Во время моего посещения строительного участка продолжалось остекление квартир и работа внутри квартир.

Уже проводится работа внутри квартир Богдан Борман © ИА REGNUM

Если на въезде в Мариуполь новый комплекс возводят военные структуры РФ, то в других частях города строительством заняты гражданские российские компании. Любопытно будет сравнить качество домов. Тем более первые новые дома примут своих жильцов еще до начала отопительного сезона — в начале октября.

Здания возводятся одновременно, и уже все этажи десяти домов построены. Богдан Борман © ИА REGNUM

Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Помимо квартиры, потерявшие имущество в результате боёв мариупольцы получат по 100 000 рублей Богдан Борман © ИА REGNUM

Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе Богдан Борман © ИА REGNUM

Вот так восстанавливается Мариуполь — появляются новые дома, ремонтируются дома старые, а многие жители продолжают возвращаться в родной город.