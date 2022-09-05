Москва, , 16:20 — REGNUM После введения рядом стран антироссийских санкций промышленность Москвы сумела выстроить новые логистические цепочки, найти поставщиков из регионов и дружественных стран, а также увеличить собственный выпуск импортозамещающей продукции. Об этом 5 сентября написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Москва-Сити Владимир Югасов © Regnum

По его словам, на данный момент речь идёт не просто о замене зарубежных аналогов, а о создании большого технологического задела на будущее в производстве микроэлектроники, робототехники, беспилотников, развитии IT-индустрии и автомобилестроения на территории города.

«Со своей стороны продолжим поддерживать производителей городскими заказами и офсетными контрактами. Антикризисную помощь — от льготных кредитов до аренды земельных участков за рубль в год — объёмом 50 млрд рублей уже получили почти 11 тыс. организаций», — написал Собянин.

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