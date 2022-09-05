Москва, 5 сентября 2022, 16:20 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов намерен обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину по вопросу сохранения конструктивистских гаражей Автокомбината №4, расположенных на Рогожском валу, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.
«Сегодня непонятно будущее гаражей и будущее этого музея. Есть опасения, что гаражи попадут под снос, а на их месте появятся очередные «человейники». Люди протестуют», — сказал Миронов.
Парламентарий считает необходимым обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением сохранить гаражи.
«Музей должен функционировать и получить специальный статус. Ещё раз хочу подчеркнуть: место уникальное. Уверен, что конструктивистским гаражам быть, и музею тоже быть!», — резюмировал он.
Конструктивистские гаражи Автокомбината № 4 — постройка 1950-х годов. Здесь находится уникальный музей гражданской и военной техники предвоенного времени и времён Второй мировой войны. Вся техника — действующая.