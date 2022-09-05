Москва, , 16:20 — REGNUM В настоящее время жителям РФ явно стоит присмотреться к юаням как к новому варианту валютных сбережений, но пока не спешить и не инвестировать все сбережения в этот инструмент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Курс юаня к мировым валютам зависит от суверенной политики Китая и может быть девальвирован для решения проблем китайской экономики, что периодически происходит, — сказал Цыганов. — Поэтому существует риск обесценения накоплений. Не стоит исключать введения каких-либо ограничений на деятельность с юанями, что также может помешать использованию накоплений в них. На сегодня к юаням как новому варианту валютных сбережений явно стоит присмотреться, но пока не спешить и не инвестировать все сбережения в этот инструмент».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, будет ли в РФ расти количество банковских счетов в юанях.

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