Москва, , 16:19 — REGNUM В настоящее время платежи в юанях остаются не очень удобными, и их не всегда комфортно использовать при поездках за границу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ уже треть крупных банков предлагают открыть вклады в юанях.

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«Рост числа предложений по открытию счета в юанях будет зависеть не только от наличия самой возможности по работе с этой валютой, но и от удобства использования и понимания населением возможности сбережения своих средств и их преумножения. На сегодня платежи в юанях не слишком удобны и их не всегда комфортно использовать при поездках заграницу, при этом китайская платежная система UnionPay ограничила возможности жителей РФ из-за опасений вторичных санкций», — сказал Цыганов.

По его словам, к расчетам в юанях как возможной и целесообразной опции российские участники ВЭД пока только начинают привыкать, что также не создает достаточного спроса на эту валюту и обороты с ней в российских банках, мало и иных операций с ними.

«Малый интерес к операциям в юанях со стороны коммерческих банков служит повышению расходов на ведение дел по депозитам физических лиц в этой валюте и, соответственно, снижению процентной ставки», — подытожил он.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как может измениться курс юаня относительно доллара.

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