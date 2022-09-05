Москва, , 16:17 — REGNUM Рост инфляции в экономике ФРГ стал пугающе стабильным — с июля по сентябрь уровень потребительских цен вырос с 8,5% до 8,8%, несмотря на безуспешные попытки властей Германии снизить стоимость проезда на общественном транспорте и федеральные и земельные налоги на потребление газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Само правительство Германии не в состоянии справиться с острым экономическим кризисом, необходимо серьезное вмешательство Европейского центрального банка, которому предстоит принять решение о небывалом повышении учетной ставки в попытке стабилизировать рекордную европейскую инфляцию и при этом не столкнуть экономики стран Европейского союза в глубокую рецессию, — сказал он. — Финансовые рынки с нетерпением ждут решения ЕЦБ о повышении процентных ставок на его заседании в четверг. ЕЦБ повысил ставки в июле впервые более чем за десять лет, подняв базовую ставку по депозитам с минус 0,5% до нуля. Существуют устойчивые ожидания экспертов, что уровень процентных ставок повысится от 50 до 75 процентных пунктов, то есть будет вторым событием в истории объединенных европейских финансов после подобной первой корректировки курса евро в течении нескольких дней вскоре после запуска евро в 1999 году».

Иными словами, как пояснил Ильинский, финансовые рынки ждут грандиозных потрясений в попытке европейских монетарных властей обуздать рекордную инфляцию, которая «медленно, но верно разрушает финансовую устойчивость всех 27 экономик Европейского союза».

«Экономисты предупреждают, что в условиях острого энергетического кризиса европейские экономики ждет двузначная инфляция», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что энергетический кризис в Германии превратится в энергетический шторм, который полностью разрушит конкурентоспособность экономики ФРГ.

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