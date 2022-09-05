Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Все съезды кольцевой автомобильной дороги (КАД) Петербурга с Приморским шоссе полностью перекроют, предупредил 5 сентября начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ремонт на КАД ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По его словам, все съезды будут врмено перекрыты из-за ремонта Приморского шоссе.

«В период с 00:00 до 05:00 мск 9 сентября будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта все съезды и заезды на КАД на транспортной развязке с Приморском шоссе», — сообщил Пузыревский.

Он добавил, что данная мера необходима для проведения работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия Приморском на шоссе.

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