Москва, , 16:16 — REGNUM Энергетический кризис в Германии грозит превратиться в энергетический шторм, который полностью разрушит конкурентоспособность экономики ФРГ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крупнейшая экономика Европейского союза Германия поставила 50-летний рекорд по росту потребительских цен — по результатам августа инфляция достигла уровня 8,8%, который страна не видела с 1973 года. Однако между этими датами есть существенное различие, — отметил он. – Если 50 лет назад инфляция определялась в немецких марках, финансовую устойчивость которых суверенно определял Дойчебанк, то сегодня рост уровня потребительских цен определяется в евро, стабильность которых зависит от внешнего коллективного регулятора – Европейского центрального банка. Если в 1973 году уровень цен на газ определялся в рамках долгосрочных контрактов, то сегодня Европейский союз отказался от долгосрочной политики определения газовых цен и форсированно перешел к высоковолатильным спотовым рыночным ценам».

Кроме того, он призвал не забывать, что Германия добровольно-принудительно отказалась от введения в эксплуатацию готового трубопровода «Северный поток-2» в авантюрной попытке отказаться от экспорта российских энергоносителей.

«Подача газа через трубопровод «Северный поток-1» остановлена по техническим причинам, энергетический кризис в Германии грозит превратиться в энергетический шторм, который полностью разрушит конкурентоспособность немецкой экономики», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в Германии достигла отметки 8,8% в августе, побив рекорд 1973 года.

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