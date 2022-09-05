* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 5 сентября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Ахмад Масуд, лидер Фронта национального сопротивления Афганистана, заявил, что люди готовы противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бороться за свободу, но им нужна поддержка. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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По его словам, самое главное — это политическая поддержка и логистика.

Масуд объяснил, что у Фронта сопротивления достаточно опыта, людских ресурсов и солдат, но не хватает припасов и снаряжения.