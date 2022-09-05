Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. «Сахалин-2» остаётся привлекательным проектом как для иностранцев, так и для российских инвесторов. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Камчатского края.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Что касается «Сахалина-2», желающих у нас войти в этот проект достаточно: и иностранцев, и российских юридических лиц. Вопрос распределения ресурсов с этого месторождения связан с нашими обязательствами, в том числе с работой операторов на этом предприятии. Значительный объём идёт в Японию, Южную Корею, но, конечно, первостепенное значение для нас имеют отечественные потребители — и всё это, безусловно, должно быть проработано в самое ближайшее время, так же как и другие возможные источники, имею в виду регазификацию», — заявил Путин.