Волгоград, 5 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Неотложную помощь пострадавшей туристке из Москвы оказали в Волгограде студенты Волгоградского медицинского университета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе вуза.

Mos03.ru Скорая помощь

Будущие врачи пришли на помощь 64-летней женщине, которая приехала в Волгоград, чтобы отправиться в путешествие на теплоходе «Сергей Кучкин». Туристка упала возле музея «Память» и получила травму головы. Свидетелями несчастного случая стали студенты-медики стоматологического факультета Али Фареси, Ал Ассаад Фуад и учащийся лечебного факультета Фадл Сафа. Они помогли женщине остановить кровотечение, вызвали бригаду скорой помощи и передали пострадавшую старшим коллегам.

Благодарность будущим врачам выразили администрация вуза и комитет по развитию туризма Волгоградской области.