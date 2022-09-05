Ижевск, 5 сентября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Ижевске на улице 3-я Подлесная автомобиль передними колесами провалился под асфальт. Фотографии инцидента опубликованы в сообществе «Злой ижевчанин» в социальной сети.

music4life Авария на водопроводе

На фото видно, что ВАЗ-2114 передними колесами полностью утонул в провале, наполненном водой. При этом не уточняется, яма уже была на проезжей части или образовалась в момент движения автомобиля.

В комментариях представитель «Ижводоканала» пояснил, что произошел порыв на водопроводе диаметром 250 мм. На месте работает аварийная бригада компании, планируется устранить аварийную ситуацию в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже третий за лето инцидент с провалившимся автомобилем в Ижевске.

6 июня после сильного дождя на перекрёстке улиц Ленина и Коммунаров рядом с трамвайными путями произошло разрушение проезжей части. По словам очевидцев и по фотографиям в социальных сетях, в огромный провал попал легковой автомобиль.

21 июня в коммунальный раскоп на перекрестке улицы Пушкина и переулка Широкий провалился КамАЗ. Грузовик двигался задним ходом, чтобы высыпать песок на ремонтируемый участок дороги. Водитель большегруза не рассчитал расстояние до раскопа, проехал дальше и автомобиль провалился.

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