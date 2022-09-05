Оттава, , 16:12 — REGNUM В Университете Торонто 4 сентября прошла церемония памяти Фахима Дашти, известного журналиста, защитника свободы слова и представителя Фронта национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

На церемонии выступили члены семьи и друзья Фахима Дашти, а также афганские деятели культуры.

Марва Дашти, дочь Фахима Дашти, прочитала на этой церемонии биографию своего отца, а Ахмад Масуд, лидер Фронта национального сопротивления Афганистана, рассказал о последних днях жизни Фахима Дашти в Панджшере.

Кроме того, Садикулла Таухиди, глава Комитета по защите журналистов, и Хазрат Вахриз, писатель и переводчик, рассказали о послужном списке Дашти в области СМИ и свободы слова в Афганистане.

В то же время большое количество пользователей социальных сетей почтили память Фахима Дашти в первую годовщину его убийства. Многие хвалили его за то, что они называют «храбрость в защиту свободы».

Фахим Дашти, известный афганский журналист, отправился в Панджшер с Ахмадом Масудом и другими после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул 15 августа 2021 года, и вместе они основали Фронт национального сопротивления Афганистана.

Дашти играл роль представителя Фронта сопротивления во время тяжёлых боев за Панджшер против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после падения Кабула. 5 сентября 2021 года в СМИ было опубликовано известие о гибели Фахима Дашти во время боёв с радикалами.