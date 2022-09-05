Чебоксары, 5 сентября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В столице Чувашии готовность инженерной инфраструктуры к зиме на начало составляла 98%. Общая готовность объектов ЖКХ и социальной сферы оценивается в 89%. Отопительный сезон может начаться в третьей декаде сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

https://gcheb.cap.ru В Чебоксарах

Вопрос готовности к зиме был обсуждён на планёрке у главы администрации Дениса Спирина. О ходе подготовки доложил его заместитель по вопросам ЖКХ Александр Федоров.

По данным властей, готовность инженерной инфраструктуры к началу сентября составляет 98%, в том числе подготовлено 144 котельных из 148, отремонтированы 166 котлов из 169 и 30 трансформаторных подстанций из 42, обновлено 375,2 км тепловых сетей из 465,9 км (80,5%). Чиновники также сообщают, что заменено 6,8 км ветхих тепловых сетей из 14,93 км, запланированных в концессионном соглашении (45%).

Кроме того, в рамках подготовки к зиме выполнен план по замене ветхих водопроводных (3,2 км) и канализационных (0,3 км) сетей, линий воздушных и кабельных линий электропередач (32,71 км), водопроводных и канализационных колодцев (100 и 120 соответственно), завершены подготовительные работы на всех 35 центральных тепловых пунктах.

Общая готовность объектов к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к началу сентября составляет 89%. В том числе готовность жилищного фонда оценивалась на уровне 70%, социальной сферы — 95%.

В ходе обсуждения глава администрации Чебоксар Денис Спирин обратил внимание руководителя городского хозяйства на необходимость усилить контроль своевременного оформления паспортов готовности. Это ключевой документ, подтверждающий успешную проверку объекта теплоснабжения к работе в период отопительного периода. Отопительный сезон может начаться в третьей декаде сентября.