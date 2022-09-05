Минск, , 19:16 — REGNUM Министерство образования Белоруссии «будет очень жестко контролировать и координировать» работу по семейному воспитанию в школах. Об этом рассказал в эфире телеканала «Белоруссия 1» министр образования Андрей Иванец.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Главу Минобразования спросили, будет ли в программе белорусских школ «гендерный курс».

«В этом году министерством образования не рекомендовано никакого гендерного курса. Нами разработано шесть факультативов для учащихся различных классов по семейным ценностям, которые основаны на традиционной культуре, традиционных ценностях белорусского народа. Ведь не просто так мы в Конституции закрепили уже то, что брак — это союз мужчины и женщины. В этой связи министерство образования будет очень жëстко контролировать и координировать работу по семейному воспитанию. Потому, что нам чужда европейская идеология, чужды европейские ценности, и мы просто не вправе допустить того, чтобы они каким-либо образом просочились в умы нашей молодежи», — сказал Иванец.

Как сообщало ИА REGNUM, представители белорусской власти в последние два года многократно подчëркивали, что «европейские ценности» не должны проникнуть в Белоруссию.