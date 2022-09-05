Москва, 5 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Стабильно отрицательные прогнозы дает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий на возможности изменений в российско-британском диалоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии, таким образом, она становится премьера-министром и сменяет на этом посту Бориса Джонсона.

«Прогнозы стабильно отрицательные. Двусторонние отношения настолько сейчас на низком уровне, что хуже вряд ли могут быть. Но все же надеюсь, что теперь Лиз Трасс не будет оспаривать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Это уже будет прогресс, лично ее прогресс», — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

Русофобия — очевидно, это то, что будет и в дальнейшем характеризовать стиль и политику британского кабинета, здесь полная преемственность обеспечена, констатировал он.